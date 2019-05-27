İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El emekleri görücüye çıktı

Sinop Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen ‘el nakışları ve kâğıt rölyef’ dersi kursiyerleri tarafından el işi ile üretilen ürünler sergiye açıldı.

Sinop Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen ‘el nakışları ve kâğıt rölyef' dersi kursiyerleri tarafından el işi ile üretilen ürünler sergiye açıldı.


Sinop Okullar Caddesi Subay Evleri'nde gerçekleşen sergiye Sinop Halk Eğitim Müdürü Turgay Altun, Halk Eğitimde görevli öğretmenler, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.


Sergi hakkında bilgiler veren Sinop Halk Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Semra Deveci Aydın, “Kasım ayında 40 kişiyle kursumuzu başlattık ve her yaştan katılımcıyla, büyük bir aile sıcaklığında kursumuzu sürdürmekteyiz. Bugün kursiyerlerimizin yıl boyunca yaptıkları, tamamen el emeği ile işlenen ürünleri sergilemekteyiz. Sergimizde kına gecesi, yöresel yemekler, yöresel nakışlar ve kabartmalı resim tabloları gibi zengin içerikli ve çeşitli konseptler kullandık. Amacımız kursiyerlerimizin evde boş geçirdikleri vakitlerini verimli şekilde, üreterek değerlendirmelerini sağlamaktır. Sergimiz bu hafta Cuma gününe kadar ziyarete açıktır. Herkesi bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.