El emekleri görücüye çıktı

Sinop Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen ‘el nakışları ve kâğıt rölyef' dersi kursiyerleri tarafından el işi ile üretilen ürünler sergiye açıldı.

Sinop Okullar Caddesi Subay Evleri'nde gerçekleşen sergiye Sinop Halk Eğitim Müdürü Turgay Altun, Halk Eğitimde görevli öğretmenler, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Sergi hakkında bilgiler veren Sinop Halk Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Semra Deveci Aydın, “Kasım ayında 40 kişiyle kursumuzu başlattık ve her yaştan katılımcıyla, büyük bir aile sıcaklığında kursumuzu sürdürmekteyiz. Bugün kursiyerlerimizin yıl boyunca yaptıkları, tamamen el emeği ile işlenen ürünleri sergilemekteyiz. Sergimizde kına gecesi, yöresel yemekler, yöresel nakışlar ve kabartmalı resim tabloları gibi zengin içerikli ve çeşitli konseptler kullandık. Amacımız kursiyerlerimizin evde boş geçirdikleri vakitlerini verimli şekilde, üreterek değerlendirmelerini sağlamaktır. Sergimiz bu hafta Cuma gününe kadar ziyarete açıktır. Herkesi bekliyoruz” dedi.