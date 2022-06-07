Elektrik tekniker adayı öğrencilerden teknik gezi

Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı teknik gezide YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu ve İşletme Baş Mühendisi Batuhan Sarıoğlu iş güvenliği ve güç sistemlerini oluşturan ekipmanlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sonrasında YEDAŞ uzman teknik personellerinin rehberliğinde öğrenciler 2 gruba ayrılarak iş güvenliği tedbirleri kapsamında saha gezilerini gerçekleştirdiler.

Öğrenciler bilgilendirildi

Yapılan eğitim ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, “Elektrik ve enerji bölümü elektrik teknikeri adayı öğrencilerimize yüksekte çalışma, iş güvenliğinde YEDAŞ olarak neler yapıyoruz. İş kazalarını azaltma adına neler yapıyoruz. Bunları öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Uygulama atölyemizde de sahadaki yaptığımız uygulamalarla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. VR gözlük ile iş kazalarını yaşanmış gibi arkadaşlarımıza deneyim kazandırıyoruz. Bilindiği üzere çok tehlikeli sektörde çalışıyoruz. İş kazaları ile ister istemez karşılaşıyoruz. Bunları azaltma adına sahada neler yaptığımızı, kişisel donanımlarla saha çalışanlarını nasıl koruduğumuzu öğrencilere aktardık. Daha sonrasında uzman olarak sahaya çıktıklarında ne ile karşılaşacaklarını anlatmış olduk” dedi.

Pratik bilgileri en iyi düzeyde pekiştirmeye olanak sağlayan teknik gezi programı öğrenciler ve akademik personel tarafından olumlu olarak değerlendirilerek ilgiyle takip edildi. Program, teknik gezi sonrasında son buldu.