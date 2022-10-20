'Elektronik kelepçe' uygulaması şiddeti önledi

Sinop'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve şiddet mağduru bir kadına yaklaştığı tespit edilen şahıs, şiddet olayı gerçekleşmeden emniyet ekiplerince yakalandı.

Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "elektronik kelepçe" uygulaması sayesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve şiddet mağduru bir kadına yaklaştığı tespit edilen şahıs, şiddet olayı gerçekleşmeden görevli ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca şahsın aracında, 31 adet mermi, 2 adet bıçak ele geçirildi.