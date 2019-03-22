Emektar sporcular vefa söyleşisi

Sinop'ta emektar sporcular için vefa söyleşisi gerçekleşti.

Sinop Yazarlar Şairler ve Sanatçılar Derneği(SİYAŞAD) tarafından bir çay bahçesinde düzenlenen etkinliğe Sinoplu emektar sporcular ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Sinoplu Yazar Yılmaz Yavuz, “Emektar sporcularla vefa söyleşi kuruluş amaçlarından biri olan kültürümüze hizmet etmek ve kültürümüzü yaşatıp geliştirmek spor duayenlerinden, Necdet Kanal'ın Sinop kültürü ve Sinop'un spor tarihini içeren belgesel niteliğindeki çalışmasını öğrendikten sonra, böyle bir etkinliğin bu çalışmaya katkı yapacağını düşünülmesi üzerine planladık. Bu projenin yaşama geçirilmesini de sağlamış olacaktık. Bu etkinlikle 1. Sinopumuzun sporuna emek vermiş eski ustaları buluşturularak eski günleri canlandırıp yad etmelerini sağlamak, 2. onlara, onları ve yaptıklarını unutmadığımızı göstermek, 3. Sinopumuzun unutulan spor geçmişini hatırlatmak, anıları tazelemek, 4. unutulan eski spor gerçeklerini hatırlayıp, kayıtlara geçirilmek, 5. yaşayan eski ustalarımızı onore etmek, ölmüşlerin ruhlarını şad etmek, 6. yeni sporcularla eskileri tanıştırmak, 7. Necdet Kanal tarafından yazılan Sinop'un spor tarihi belgeseline katkı sağlamak, 8. Sinop'un spor kültüründe bir ilki başlatmak, gibi bir takım eksikliklerin giderileceğini umuyoruz. Bu etkinlikte 'onur konuğu' olarak davet edilenler arasında muhakkak ki unuttuklarımız olmuştur. Bunun için onlardan özür dileriz. Ancak bundan sonra yapılacak benzer etkinliklerde muhakkak bu arkadaşlarımız ağabeylerimiz yerlerini alacak, bu eksiklik giderilecektir” dedi.