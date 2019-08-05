Emniyet ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı

Sinop Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü personelince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sinop Pazar yeri ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri, pazarcılar ve banka görevlileri dolandırıcılık ve sahte para olayları başta olmak üzere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları ayrıca kurbanlık satışı ve alışı esnasında alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler dağıtarak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerce, sahte paranın nasıl anlaşılacağına yönelik bilgilendirmeler yapılmış, alış-veriş sonrası vatandaşların parayı hemen cebine koymamaları, gerekirse tek tek kontrol etmeleri gerektiği anlatılarak vatandaşların şüphelendikleri şahıs/şahıslar hakkında vakit kaybetmeksizin 155 polis ihbar hattını aramaları gerektiği ifade edildi.