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Emniyet Müdürü Şahin: “Şeffaflıktan yanayım”

Sinop Emniyet Müdürü Cahit Şahin, “Basın bizim göz bebeğimizdir.

Emniyet teşkilatının müdürü olarak kesinlikle emniyette şeffaflıktan yanayım” dedi.


Sinop Emniyet Müdürlüğüne atanan Cahit Şahin, Bursa Emniyetinden ayrılarak Sinop'a geldi ve bu hafta görevine başladı. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve yönetimi, Şahin'i makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.


Emniyet Müdürü Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek, “Basın bizim göz bebeğimizdir. Emniyet teşkilatının müdürü olarak kesinlikle emniyette şeffaflıktan yanayım. Sinop'un güzelliğini daha önceden duymuştum fakat hiç gelmemiştim. Nasibimizde buraya müdür olmak varmış. Hepimiz için hayırlı olsun. Önümüzdeki süreçte hem bu güzel şehrimizi hem de içindeki tüm kesimi daha iyi tanıma fırsatımız olacaktır. Birlikte güzel günler geçirmek dileğiyle” diye konuştu.

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