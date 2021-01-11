En yaşlı nüfusa sahip Sinop yeşile döndü

SİNOP (İHA) – Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip Sinop'ta vaka sayılarındaki azalış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan korona virüsü yoğunluk haritasına yansıdı. Son 47 günlük değişime bakıldığında Sinop büyük oranda yeşile döndü.

Sinop'da HES uygulamasından 27 Kasım, 29 Aralık ve 11 Ocak tarihlerinde zaman aralıklarıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka sayılarındaki düşüşü gözler önüne serdi. 47 gün önce ‘yüksek risk'i temsil eden kırmızı rengin yoğunluğu dikkati çekerken, şu anda şehre ‘düşük risk' anlamındaki yeşil ve mavi renkler hakim oldu.

Yaşlılardan örnek tablo

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip olması nedeniyle Sinop'ta vaka sayılarındaki düşüşün ayrı bir anlamı var. Pandemiden en çok etkilenen yaşlı nüfusun kendini korona virüsünden sakınması ile oluşan tablo diğer illere de örnek teşkil ediyor.