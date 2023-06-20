Erfelek Devlet Hastanesi inşaatı tamam

Sinop'un Erfelek ilçesinde 2 yıl önce yapımına başlanan 23 yataklı devlet hastanesinin inşaatı tamamlandı.

Bünyesinde aile sağlığı merkezi (ASM) ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun yer aldığı yeni ilçe hastanesi, gerekli mefruşat ve teçhizatların kurulmasının ardından kısa süre içinde ilçeye hizmet vermeye başlayacak. 5 kattan oluşan hastane binasında, 23 yatak, 9 poliklinik, 2 palyatif yatak, 2 acil müdahale alanı ve 2 doğum odası bulunuyor. Radyoloji röntgen birimi, laboratuvarı, yataklı servis ve poliklinikleri ile ihtiyaç duyulan pek çok sağlık hizmeti hastane bünyesinde kolaylıkla karşılanacak.

Hastane inşaatının tamamlandığını ve şu an mefruşat ve malzeme alımı sürecinin devam ettiğini söyleyen AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Erfelek Devlet Hastanemiz yakın zamanda hemşerilerimizin hizmetinde olacak” dedi.