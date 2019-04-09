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Erfelek emniyeti emekli polisleri unutmadı

Erfelek İlçe Emniyet Müdür Vekili Furkan Akgün ve Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emekli emniyet mensuplarına ziyarette bulundu.


Yaptıkları ziyarette emekli polislere açıklamada bulunan Erfelek İlçe Emniyet Müdür Vekili Furkan Akgün, "Her ne kadar emekliye ayrılsanız da sizin de geçmişte emniyetimiz adı altında verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere minnettarız. Sizin de polis bayramınız kutlu olsun. Erfelek Emniyet Müdürlüğü olarak sağlıklı huzurlu emeklilik geçirmenizi diliyoruz” dedi.

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