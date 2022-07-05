İhlas Haber Ajansı

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Erfelek Şelaleleri geçici süreyle ziyarete kapatıldı

Sinop’ta, özel mülk’ olduğu gerekçesiyle şahıs tarafından ulaşımı kesilen Erfelek Şelaleleri, geçici süreliğine ziyarete kapatıldı.

Sinop'ta, özel mülk' olduğu gerekçesiyle şahıs tarafından ulaşımı kesilen Erfelek Şelaleleri, geçici süreliğine ziyarete kapatıldı.


Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde geçen günlerde yaşanan, bir vatandaşın özel mülk gerekçesiyle yolu ulaşıma kapatması olayının ardından çok sayıda ziyaretçi ulaşım sorunu nedeniyle mağdur olmuştu. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun gerekli adımların atılacağı söyleminin ardından çalışmalara başlandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kamulaştırma çalışmalarına başlandığı, bu nedenle işlemler tamamlanana kadar geçici süreliğine Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

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