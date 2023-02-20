Erfelek Ziraat Odası'nda başkan değişmedi

Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Koca, tekrar başkan seçildi.

Olağan Genel Kurulu yapıldı. Oda merkezinde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oda faaliyet raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Ali Koca, tek aday olarak girdiği seçimde oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Seçimin oldukça güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirten Ali Koca, genel kurula katılan herkese teşekkür etti. Koca, "Amacımız her daim üreticilerin yanında olmak ve onlara daha iyi hizmeti sunmak. Başkanlıkta altıncı dönemim olacak. Bu işte tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da hizmet etmek için çalışacağım. Üreticilerimize bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.