Erfelek'te yanan tek katlı ev küle döndü

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında Erfelek ilçesine bağlı Dereköy İğner Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkalaycı'ya ait tek katlı ev, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevlere ihbar üzerine olay yerine gelen Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren yangında can kaybı yaşanmazken tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.