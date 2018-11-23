Ergün, Samsun Büşükşehir Belediyesinde daire başkanı oldu

Sinop'un Ayancık ilçesi eski Belediye Başkanı Ayhan Ergün, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı oldu.

24 Haziran Genel Seçimleri sürecinde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden eski Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atandı. Üç dönem üst üste Ayancık Belediye Başkanlığı görevini yürütün Ayhan Ergün, atama kararını kamuoyuna sosyal medya hesabından duyurdu. Ergün açıklamasında, "Değerli dostlarım, bu gün itibariyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atamam gerçekleştirildi. Daire Başkanı olarak atanmamda emeği geçen başta AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına, Sinop Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a, Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ayhan Ergün, 2004-2018 yılları arasında 3 dönem Ayancık Belediye Başkanı olarak görev yaptı.