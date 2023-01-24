Sinop'ta ocak ayında erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.

Sinop'un Mertoğlu köyündeki erik ağacı ocak ayında çiçek açtı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede erik ağacının çiçek açması görenlerin büyük ilgisini çekti.

Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının erken çiçek açmasının kendilerini şaşırttığını belirten yöre sakinleri, havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin bazı meyve ağaçlarında çiçek açmasına neden olduğunu, bu durumun bazı riskler taşıdığını söyledi.