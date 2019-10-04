"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" sloganıyla yürüdüler

Sinop'un Gerze ilçesinde, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "Harekete Çocuklukta Başla Sağlıklı Yaşa" ve "Erken Teşhis Hayar Kurtarır" sloganlarıyla yürüyüş düzenlendi.

Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılmaması ve her geçen gün giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttıran en önemli etkenlerden biri olduğu saptandı. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de 12 yaş üzeri çocukların yüzde 72'si, 6-11 yaş aralığının ise yüzde 60'ının hareketsiz olduğu belirlendi. Fiziksel hareketsizlik, dünya genelindeki ölümlerin önde gelen risk faktörü olarak belirlenmesi ve bu kapsamda insanların bilinçlendirilip, hareket etmeye teşvik edilmesi amacıyla tüm dünyada ekim ayının ilk haftasından kutlanan “Dünya Yürüyüş Günü” Türkiye'de de 3-4 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor.

Bu kapsamda Gerze Toplum Sağlık Merkezi “Harekete Çocuklukta Başla Sağlıklı Yaşa” yazılı pankartlarıyla Hükümet Konağı önünden başlayarak yürüyüş etkinliği düzenledi. Farkındalık oluşturmak ve insanları bu konuda bilinçlendirip, daha fazla harekete teşvik etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe başta Gerze Kaymakamı Murat Güven, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Yeşil Gerze Dağcılık Doğa ve Gençlik Spor Kulübü ve vatandaşlar katıldı. Gerze Atatürk Anıtı'nın önünde başlayan yürüyüş İskele Meydanı'nda son buldu.