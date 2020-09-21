İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer’in vurduğu şahıs hayatını kaybetti.

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in vurduğu şahıs hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun'a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Atıf Argun bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.