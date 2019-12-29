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Eski damadını vurdu

Sinop’ta bir şahıs, eski damadını silahla vurarak yaraladı.

Sinop'ta bir şahıs, eski damadını silahla vurarak yaraladı.



Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Gelincik Mahallesi'nde 21.00 saatlerinde meydana geldi. Kayınpeder Şadettin Çakar tartıştığı eski damadı Emrah Arslan'ı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.


Eski damadını vuran Şadettin Çakar ise gözaltına alındı.

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