Eşsiz güzellikteki Hamsilos Tabiat Parkı'nın makyajı 6 ayda tamamlanacak

Eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Hamsilos Tabiat Parkı'nda ‘bisiklet ve yaya yolu' projesinde çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında turizme önemli katkılar sunacak projenin 6 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Sinop'ta deniz ve çam ormanlarının kucaklaştığı, oksijen yoğunluğu bakımından Türkiye'de ikinci sırada yer alan Akliman bölgesinde, İl Özel İdaresi'nin dokunuşlarıyla hayata geçirilecek proje ile turizmde önemli potansiyele ulaşmayı hedefliyor. Hamsilos Tabiat Parkı için yaklaşık 8,5 milyon TL'lik yatırım bedeline sahip olan proje kapsamında bisiklet ve yürüyüş yolunun yapılacağı alandaki zemin hazırlıkları sürüyor. Çalışmaların 6 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Doğa turizminde cazibe merkezi olacak

Projenin kısa bir sürede tamamlanarak Sinopluların hizmetine sunulacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Hamsilos Tabiat Parkımız, yeni bisiklet ve yaya yolu projesiyle Sinop doğa turizminde cazibe merkezlerinden birine dönüşecek ve hem Sinoplu hemşerilerimizin hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin uğrak noktası olacak. Projemiz aynı zamanda doğada zaman geçirmeyi seven hemşerilerimize de yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunacak. Bisiklet ve yürüyüş yollarımız yaz aylarında vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş olacak. Yalnızca Sinoplu hemşerilerimiz değil, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız da bu alanda keyifle zaman geçirebilecek. Bu yönüyle projemiz Sinop'umuzu doğa turizminde çekim merkezine dönüştürecek” diye konuştu.