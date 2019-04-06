Ev hanımlarının yüzünü güldüren çini sanatı

Sinop'ta, ev hanımlarının zaman buldukça yaptıkları çini sanatı ilgi görüyor.

10 kişilik ev hanımlarının yaptıkları çini sanatında hiçbir ticari amaç hedeflenmiyor. Kursiyer Fatma Ersil İlhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz burada klasik ve modern çini yapıyoruz. 3 yıl önce Sinop Halk Eğitimde hocamızla hobi olarak amatörce başladık bu sanatsal faaliyete. Bir talihsizlik yaşadık. Hocamızı Ayancık'a tayin ettiler. Sonra biz burada buna kendimiz devam etmeye karar verdik. Bir grup oluşturduk. Arzu hocamız da zaman zaman gelerek bize teknik destek veriyor. Çini işine amatörce devam ediyoruz. Yani bizim herhangi bir ticari amacımız yok. Tamamen kendimize hobi olarak kişisel yapıyoruz bu işi. Ama bir arkadaşımız bunu ticari amaca dönüştürdü. Atölye açtı. Şu anda gayet başarılı bir şekilde bu işi yürütüyor” dedi.

“Burada tümüyle gönüllüler”

Kursiyer Fatma Ersil İlhan kendisinin ve arkadaşlarının bu işe gönül vererek çalıştıklarını belirterek, “Buradaki arkadaşlarımız tamamen gönüllüler. Herhangi bir kuruma bağlı değiliz. Herhangi bir desteğimiz yok. Tamamen kişisel. Son derece zevkli bir iş. Terapi, eğlenceli çok muhteşem bir sanat. Çok fazla şey katıyor insana. Hepimiz farklı kanallardan nasıl ve neler yapabiliriz diye araştırıyoruz. Dolayısıyla çok eğlenceli ve çok güzel bir sanat" diye konuştu.

Kursiyer Nilgün Cabacı ise çini sanatına bu sene başladığını belirterek, "Arkadaşımın sayesinde buraya başladım. Zaten resim yapmayı çok seven birisiyim. Bu yaptığım sanatta resim ile ilgili. Bu sanatı da öğrenmek istedim. Sağ olsun arkadaşlarımın katkılarıyla yapıyoruz. Elim de yatkın olunca güzel şeyler çıkıyor ortaya. Özellikle zor işler seçiyorum. Zor olsun ki biraz daha elimde kalsın istiyorum. Evde de uğraştığım için hemen bitiyor" şeklinde konuştu.