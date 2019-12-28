Ev hanımlarının yüzünü güldüren çini sanatı

Sinop'ta, ev hanımlarının zaman buldukça yaptıkları çini sanatı ilgi görüyor.

Sinop'ta ev hanımlarının zaman zaman gönüllü yaptıkları çini sanatında hiçbir ticari amaç hedeflenmiyor. Kursiyer Sevtap Şendil konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz Sinoplu ev hanımları olarak burada çini sanatını öğrenip kendimizce yapmaya çalışıyoruz. Çini sanatını hepimiz kendimiz için yapmaya başladık. Ama daha sonra kendisi evde yapıp ticarete döken hatta atölye açan arkadaşlarımız oldu. Bu konuda kendini yetiştirmiş iyi yetenekli arkadaşlarımız atölye açıp şuan da çinilerini satıyor. Hatta yurt dışından siparişler alıyor. Çini sanatını çok sevdik. Başta sadece özenerek başladık. Yapabilir miyiz diye çok endişelerimiz oldu. Aslında çok kolay da bir sanat değil. Çok iyi el eğitimi gerekiyor ama zevkle yapıyoruz. Kesinlikle ev hanımlarına tavsiye ederim. Çok zevkli bir iş. Ortamımız çok güzel. Yaptığınız ürün ortaya çıktığında da çok büyük bir keyif alıyorsunuz. Ayrıca bu işin heyecanı da var” dedi.