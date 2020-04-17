Evde maraton koştu

Çin'de başlayan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayarak sosyal mesafelerini korumaya çalışıyor. Sinoplu öğretmen Hasan Kabal da spora gönül verenlerden. Kabal, evinin evdeki koridorunda maraton koşarak virüsün spor yapmaya engel olmadığını gösterdi.

Korona virüs salgını nedeniyle evde kalanlar spordan uzaklaşmamak için değişik çözümler üretiyor. Bunlara son örnek Sinoplu öğretmen Hasan Kabal'dan geldi. Bilecik'in Söğüt ilçesinde öğretmenlik yapan Kabal, evinde maraton koştu. 42 kilometreyi tamamlamak için evinin koridorunda 4 saat 32 dakika koşan Kabal, “Evin koridoru ve salonunu içine alan yerde bir ölçüm yaptım. Gidiş ve dönüş 20 metre olarak hesapladım. 42 kilometreyi 2 bin 100 tur atarak tamamladım. Bunu da kayıt altına aldım. İznik ultra organizasyonunun 'b planı' şeklinde düzenlediği #evdekoş #evdepedalla etkinliğiydi. Farklı bir etkinlik oldu. Her zaman dağda, şehirlerde, doğada koşardık. Bu çok farklı oldu” dedi.