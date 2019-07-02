Evlerine tarladan geçerek gidebiliyorlar

Sinop'un Gerze ilçesinde Yaykıl köyü Doroğlu Mahallesi sakinleri, karayoluna yapılan duvarın yollarını kapatması nedeniyle evlerine tarlalardan geçiş yaparak ulaşabiliyor.

Yaykıl Köyü Doroğlu Mahallesi'nin ortasından geçen Sinop-Samsun karayolu, köyü ikiye böldü. Köye girişi sağlayan eski yola yapılan istinat duvarı ise köy sakinlerini mağdur etti. Köyde yaşayan vatandaşlar, komşularının tarlalarından geçerek evlerine ulaşabiliyor. Tarla sahiplerinin, geçişi sağlayan köy yolunu kapatması durumunda mağduriyetlerinin daha da artacağını söyleyen köy sakinleri, duvar nedeniyle kapanan eski yolun girişinin açılmasını istiyorlar.

Köylünün ekili tarlalarda bulunan mahsullerini kaldırabilmesi için yolun en hızlı şekilde açılması gerektiğini söyleyen Yaykıl Köyü Muhtarı Salih Turan, “İlgili makamlara yapmış olduğumuz müracaatlardan sonuç elde edemedik. Köy camisi ve mezarlığına gidebilmek için bu bölgede oturan vatandaşlar, komşularına ait tarlalardan yani özel mülkün içinden geçmek zorunda kalıyor. Tarla sahibi geçişi kapattığı takdirde mağduriyet daha da büyüyecek. Sorunumuzun çözümü için yetkili mercilerden yardım bekliyoruz” dedi.