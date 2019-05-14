Farklı kültürleri ve mutfakları tanıdılar

Erasmus programı kapsamında Belçika'ya giden öğretmen ve öğrenciler Gerze'ye geldiler.

Avrupa Birliği Erasmus Plus Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri kapsamında Belçika'nın Başkenti Brüksel'e giden Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yurda döndü.

Erasmus Plus projesi kapsamında, Gerze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda proje irtibat sorumlusu Ertan Bekgöz nezaretinde yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri Avrupa Birliği'nin merkezi olan Brüksel şehrinde bulunan bazı otellerde üç hafta süre ile staj faaliyetlerinde bulundular.

Bekgöz, öğrencilerin Belçika'da bulunduğu staj süresi zarfında, otellerin mutfak departmanlarında ve kat hizmetleri departmanında staj yapan öğrenciler bu süre içerisinde mutfakta farklı yemek yapma çeşitlerini, yeni pişirme tekniklerini farklı tabak sunumları hazırlamayı öğrendiklerini kaydetti.

Staj sonunda katılımcılara Proje ev sahibi ortağı olan Athenee Royal de la Rive Gauche katılımcı öğrenciler için katılım sertifikası verirken, yine aynı şekilde mesleki yeterlilik Kurumu Europass Hareketlilik Belgesi'nin de her bir proje katılımcı için düzenlendiğini kaydetti.

2007'den bu yana Erasmus programlarına dâhil olan Bekgöz Erasmus programında 6 ile 12 öğrencinin yurt dışına gitme şansını yakaladığını kaydederek, programlara dahil olan öğrencilerin farklı kültürleri ve farklı ülke mutfaklarını tanıma şansına sahip olan öğrencilere vizyon kattığını söyledi.