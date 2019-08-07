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Fenerium tırı Türkeli'de

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan mobil Fenerium tırı Karadeniz turu kapsamında Türkeli ilçesine geldi.


7 Ağustos tarihinde Atatürk Anıtı önünde ilçede bulunan Fenerbahçeli taraflara hizmet verecek olan mobil hizmet tırı, ardından ilçeden ayrılacak. Fenerium tırında lisanslı Fenerbahçe armalı bebek, çocuk, erkek-kadın giyim, forma, aksesuar, atkı, bere, bayrak, saat gibi ürünlerin bulunduğunu öğrenildi.

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