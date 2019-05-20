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Feridun Düzağaç hayranlarıyla buluştu

Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren Feridun Düzağaç, hayranlarını coşturdu.

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren Feridun Düzağaç, hayranlarını coşturdu.


Feridun Düzağaç, Sinop'ta İskele Meydanı'nda belediye tarafından organize edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Konseri izleyen binlerce Sinoplu, şarkıcıya eşlik etti. 'Yağmur Yağsa' isimli parçasıyla programına başlayan Düzağaç, 'Beni Bırakma', 'Alev Alev' isimli şarkılarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.


Konser sırasında Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar ise Feridun Düzağaç'tan tebrikler aldı.

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