Fesleğen ve yumurta mantarı köylülere ek gelir kapısı oldu

Sinop'ta ormanlık alanlardan toplanan fesleğen ve yumurta mantarı köylerde yaşayan vatandaşların ek gelir kapısı oldu. Köylüler tarafından toplanan mantarlar, toptancılar tarafından kilosu 35-40 TL'ye varan fiyatlarla satın alınıyor.

Sinop'un tabiat harikası ormanlar mantar severlerim en uğrak mekanı haline geldi. Son günlerde kent merkezinde etkili olan aşırı yağışlar ormanlardaki mantarları coşturdu. Yağmurlarının ardından yetişen, fesleğen ve yumurta mantarı köylülerin de ek gelir kapısı oldu. Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen fesleğen ve yumurta mantarı, vatandaşlarca toplanıyor. Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan mantar avcıları en iyi mantarı toplamak için adeta birbiriyle yarışırken, gün boyu topladıkları mantarları da akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor. Köylülerin topladığı mantarları satın almak için toptancılar tarafından köy girişinde mantar pazarı oluşturulurken, toptancılar mantarın kilosunu kalitesine göre 35-40 TL‘ye varan fiyatlarla satın alıyor.

Konu ile ilgili konuşan Sezer Baş, “Mantar sezonu açıldı. Mantar topluyoruz mantarlarımızın fiyatlarını iki gün iyiyse üçüncü gün indirimli alıyorlar. Mantar fiyatlarını çok düşürdüler, bize de yazık. Ayaklarımızı ellerimizi dikenler yırtıyor. Rekabet olduğu zaman mantarın fiyatını artırıyorlar. Onun için biz vatandaş olarak mağdur kalıyoruz. Sinop'un ormanlarının taşına toprağına nur yağsın. Çok bereketli ormanlarımız var" dedi.