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Festivalin finali Gerze'yi salladı

Gerze 45.

Kültür ve Sanat Festivali'nin son ayağı renkli görüntülere sahne oldu.


Her akşam olduğu gibi festivalin son akşamında da tarihi yoğunluğuyla başlayan konser ilk olarak O Ses Türkiye yarışmasında derece yapan Gerzeli Mesut Aktulga sahneye çıktı. Söylediği parçalarla ve yüksek enerjisiyle vatandaşın beğenisini kazanan Aktulga'nın ardından üç gündür 7'den 77'ye herkesin beklediği Karadeniz'in hem asi hem mavi çocuğu Resul Dindar görkemli bir girişle sahnede yerini aldı. Söylediği şarkılarla, tulum ve kemençe sesleri duyuldukça eğlencenin dozu arttı. Herkesin severek dinlediği yavaş ve hareketli müzikler eşliğinde dinleyicisine son derece keyifli saatler yaşatan Dindar, ayrıca dinleyicilerine karşı sempatik ve samimi davranışlarıyla herkesten tam not aldı. Espri yapmaktan da kaçınmayan Dindar, ortamın yüksek enerjisiyle sahnede 2,5 - 3 saat kalarak hayranlarının bir kere daha sevgi ve saygısını kazandı.


Üç gün boyunca on binlerce kişinin katılım sağladığı etkinlikte gelen sanatçıların, ekiplerinin, esnaf ve tüm vatandaşların eğlenerek konserden memnun ayrılması, bir sonraki yıl yapılacak konserin heyecanını da ayakta tutmaya devam ediyor.

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