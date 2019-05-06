Fırıncılar pide fiyatından memnun fakat zamlardan memnun değil

Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından, Sinop'ta 200 gram Ramazan pidesinin 1,5 TL, 400 gram Ramazan pidesinin ise 3 TL olarak belirlendiğini açıklandı.

Her ne kadar pide fiyatları Sinop'taki fırıncıların teklifleri ile belirlenmiş olsa da, fırıncılar ekmek ve pide fiyatından memnun fakat malzemelere yapılan zamlardan memnun olmadıklarını belirtti.

Sinop'ta fırın esnafı Kazım Bilgiç yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıllarda ünde 4 bin civarında pide basıyorduk. Bu yıl da aynı sayıda yapıyoruz. Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi fakat yine de makul fiyat olduğunu söyleyemeyiz. Un, susam, mazot ve işçi maaşını göz önüne alarak bu fiyatlardan hiç memnun değiliz” dedi.

Asgari ücretin bin 600 TL'den 2 bin liraya çıktığını hatırlatan Bilgiç, "Unun çuvalı 55'ten 110 liraya çıktı. Susam geçen yıl 11 TL'ydi, bu yıl 20 TL. Sadece malzemeye değil doğalgaza da zam geldi. Geçen yıl aynı kullanım için 3 bin TL gelen doğalgaz faturası bu sene 6 bin civarına çıktı. Yapılan yüzde 100'ün üzerinde zamlar bizi her geçen gün daha da zarara uğratıyor” diye konuştu.