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Fırtına kazaya yol açtı: 2 yaralı

Sinop’ta etkili olan fırtına nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapan araçtaki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sinop-Samsun yolu Hızarçayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.'nin kullandığı 55 AHU 026 plakalı otomobil Sinop istikametine seyir halindeyken fırtınadan kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.D. ve yanında bulunan H.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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