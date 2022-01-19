Fırtına nedeniyle gemiler Sinop limanına sığındı

Karadeniz'de etkisini sürdüren şiddetli fırtına nedeniyle yük ve balıkçı gemileri, Sinop'un doğal limanına demir attı.

Karadeniz'de şiddetli fırtına nedeniyle, uluslararası taşımacılık yapan 34 yük gemisi, Sinop'un doğal limanına sığındı. Balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Fırtınanın etkili olmasıyla Sinop'a demir atan 34 uluslararası yük gemisi, hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekrar yollarına devam edecekler. Bölgede etkili olan fırtınanın deniz üzerinden gelmesi, kamerayla görüntülendi.

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, “Girdiğimiz haftadan itibaren bölgedeki kar yağışı ve şiddetli fırtına sebebiyle gemiler, geçişte zorlanıyor. Gün itibariyle fırtınanın şiddetlenmesiyle yollarına devam edemeyen yük gemileri, Sinop limanına demir attı. Hava şartlarından hem balıkçı teknelerimiz, hem de kuru yük gemileri etkilendi. Hepsi şuanda hava şartlarının iyileşmesini beklemek üzere limana demirlemiş vaziyette bekliyorlar" dedi.