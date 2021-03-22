Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi

Karadeniz’de etkili olan kötü hava şartlarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı’na demirledi.
Karadeniz'de etkili olan kötü hava şartlarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.
Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman hızı 30 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor. Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken gemiler Sinop'un doğal limanına demirleyerek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.