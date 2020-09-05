Fiziksel mesafeli sınav

Sinop'un Gerze ilçesinde, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda yapıldı.

Daha önce 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, korona virüs tedbirleri kapsamında 5 Eylül 2020 Cumartesi gününe ertelenmişti.

Sınav binasına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek alınan öğrencilerin, girişte ateşleri ölçülerek, el dezenfektanı kullanmaları sağlandı.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda 316 öğrencinin girdiği sınavla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, “Bugün 316 öğrencimiz Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı'na giriyor. Tedbir amaçlı velilerimizi okul bahçesine sokmuyoruz. Yine tedbir amaçlı ateşleri ölçüldükten sonra öğrencilerimizi sınav binasına alıyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun; 316 öğrencimiz 19 salona dağıtıldı. 38 öğretmenimiz de sınav binasında görevlendirildi” dedi.