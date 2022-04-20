Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fotoğraflarla Sinop' sergisi açıldı. Kadın kooperatifleri, yaptıkları el işi ürünlerini sergiye sundu.

Kültür merkezinde gerçekleşen sergi açılışına Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, Sinop AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında konuşan Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “Bu sergide Güzel Sanatlar serisinde oluşan güzel bir koleksiyonumuz var. Seçilen eserlerimiz var. Kadın kooperatiflerinin ve il müdürlüğümüzün katkılarıyla ortaya çıkan turistik hale gelen ustalarımızın el emekleri var. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi ziyaret etti. Sergi 22 Nisan Cuma gününe kadar açık kalacak.