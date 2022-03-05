Futsal müsabakalarında Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu birinci oldu

Sinop'ta Yıldız Futsal İl Müsabakaları düzenlendi. Müsabakalar sonunda Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu birinci oldu.

Sinop Kemalettin Paşa Spor Salonunda düzenlenen Yıldız Futsal İl Müsabakalarına toplam 8 okul katıldı. Müsabakalar sonucu 8 okuldan Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu 4 maç üst üste galibiyet alarak birinci oldu. 1. olan Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu sporcuları 1- 3 Nisan'da gruplarda Sinop'u ve Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulunu temsil edecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu Antrenörü Bahadır Başoğlu, “Müsabakalara sporcularımızı en iyi şekilde hazırladık. İnandık ve başardık. Nazım Dik hocamızla sporcularımız ve okulumuz için en iyisini yapmak istedik. Asıl önemli olan gruplarda Sinop'u ve okulumuzu temsil etmek. Katılan tüm okullara, sporcularımıza ve antrenörlerimize de teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca birinci olan Sinop TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokuluna, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ramazan Yılmaz, düzenlenen törenle kupa verdi.