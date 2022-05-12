Gal arısına karşı terminatör böcekler doğaya bırakıldı

Son yıllarda Sinop'un Türkeli ilçesinin kestane ormanlarında görülen ve hızla yayılan gal arısı ile mücadele kapsamında, 'terminatör böcekler' doğaya salındı.

Türkeli ilçesinin kestane ormanlarına zarar veren kestane gal arısı zararlısıyla mücadele için Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bu kapsamda, zararlıyla mücadelede etkinliği kanıtlanmış biyolojik yöntem olan 'torymus sinensis' erginleri, laboratuvarda üretildi. İlk etapta, kestane gal arısının artışının ve olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi amacıyla “terminatör böcek” olarak adlandırılan 2 bin ‘torymus sinensis' adlı böcek, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Türkeli İşletme Şefliği 111 ve 113 nolu bölmelere salındı.

İlçede arıcılık yapan Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel, “Gal arısının ne olduğunu 2021 yılında Yasin Köycü arkadaşımız sayesinde öğrendik ve çok şükür yapılan mücadele kapsamında öğrenmiş olduğumuz bölgemize 2 bin adet böcek salınması ve daha da salımın yapılacak olması haberi bizleri sevindirdi. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Personel Şefi Erman Yılmaz'ın bizleri dikkate alarak yapmış olduğu çalışmaları için teşekkür ederiz” dedi.