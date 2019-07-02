Gargı: "Kurslara katılım, Türkiye ortalamasının çok üzerinde"

Türkeli İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, ilçe genelinde açılan 88 yaz Kur'an kursunda bin 50 öğrencinin bulunduğunu, kurslara katılımın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu söyledi.

Türkeli ilçesinde, müftülük bünyesinde 17 Haziran'da açılan Yaz Kur'an Kurslarına bin 50 öğrencinin katıldığını belirten Türkeli İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, ilçe genelinde öğrenci sayısının bin 950 olduğunu, Kur'an kurslarına öğrencilerinin katılımı hesaplandığında yüzde 56'sının yaz Kur'an kursunda öğrenim gördüğünü ifade etti.

İlçe Müftüsü Gargı, "Okullardaki öğrencilerin Kur'an kurslarına katılım oranında Sinop il genelinde ortalamanın üzerindeyiz. Geçen seneye göre ilçemizde katılımların artarak yüzde 56'lık kısmının Kur'an kurslarına katılım sağlamaları bizler için oldukça önemli bir başarıdır. Şu anda Türkiye ortalamasına bakıldığında, yüzde 18 olan Türkiye ortalamasının çok üzerindeyiz" dedi.

Yaz Kur'an Kurslarının 17 Haziran'da başladığını belirten İlçe Müftüsü Gargı, kursların 9 Ağustos'a kadar süreceğini, 4'er haftalık iki kur halinde düzenlenen kurslarda ikinci kura ilçeye gelen tatilcileri de kurslara kayıt yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.