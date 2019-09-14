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Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı kurtardı

Sinop’ta, haber çekiminden dönen İHA muhabiri, yolda yaralı olarak gördüğü martıyı kurtardı.

Sinop'ta, haber çekiminden dönen İHA muhabiri, yolda yaralı olarak gördüğü martıyı kurtardı.


Martının, yol üzerinde kanadının kopmuş halde yürüdüğünü gören İhlas Haber Ajansı muhabiri Osman Aksu, önce araçların altında kalmaktan kurtardı. Aksu, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevli veterinerine haber vererek martının tedaviye alınması gerektiğini bildirdi.


Martı, tedavi için Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne götürüldü.


Gazeteci Osman Aksu, “Pervane mevkiinden aşağıya iniyordum, tam Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyken, baktım hayvan yerlerde sürünüyor. Bir kanadı yerde. Gagasına bant taktık. Milli Parkları aradık, sağ olsunlar geldiler hayvanı aldılar. Hayvan rehabilitasyon merkezi var, oraya götürdüler. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak. Muhtemelen biri avcılık deneyimlerini geliştirmek için tüfekle vurmuş” dedi.

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