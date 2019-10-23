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Gazi Caddesi'nde sona gelindi

Sinop’ta halk arasında ‘Aşıklar Caddesi’ olarak bilinen Gazi Caddesi’ndeki yağmur hattı yenileme ve asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.

Sinop'ta halk arasında ‘Aşıklar Caddesi' olarak bilinen Gazi Caddesi'ndeki yağmur hattı yenileme ve asfaltlama çalışmalarında sona gelindi.


Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, yaptığı açıklamada, "Gazi Caddesi'nde belirli bölgelerde ani yağmur baskınlarında su birikintileri meydana geliyordu. Aynı zamanda doğal gaz geçtikten sonra yapılan çalışmalardan kaynaklı su birikintileri oluyordu. Gazi Caddesi üzerinde ihtiyaç olan bölgelere Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hatları döşedik, çalışmalarımızda sona gelindi. Çalışma yaptığımız yolu asfaltını da tamamlamak üzereyiz” dedi.


Oluşan aksilikler ve arızalar nedeniyle hedeflenen tarihin birkaç gün geciktiğini belirten Oktay, “Pazartesi günü trafiğe açmayı hedefliyorduk. Maalesef açamadık, iş makinelerimizde arızalar oluştu, bu sebeple işlerimiz biraz gecikti. Bir iki gün içinde trafiğe açmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.


Oktay, en kısa sürede çalışmaları sonlandırıp, caddenin trafiğe açılacağını sözlerine ekledi.

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