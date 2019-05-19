Gaziler köyünde iftar

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Gaziler köyünde geleneksel iftar programı düzenlendi.

Her yıl Ramazan ayı içerisinde düzenlenen geleneksel iftar programına İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Davut Günay ve vatandaşlar katıldı. İmam Hatibi Oğuzhan Çakır ve Cami Müezzini Ramazan Aktaş tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İmam Hatibi İsmail Batı tarafından dua okundu.

Köy Muhtarı Bayram Ali Göksu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına, ilçe merkezinden ve çevre köylerden oldukça katılım yaşandığını belirterek, katılımlarından dolayı protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.