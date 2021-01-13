Gemiler rota değiştirdi, balıkçılar açılamadı

Fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Bölgedeki etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları deniz trafiğini de etkiledi. Karadeniz'de seyir halinde olan uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri rotasını Sinop Limanı'na çevirdi. Türkiye'nin farklı kentlerinden Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri de fırtına engeline takıldı. Balıkçılar, denize açılamadı ve Sinop İskelesi'nde hava şartlarının av için uygun olmasını bekliyor.