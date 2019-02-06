Genç işçi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da hastane otoparkı inşaatında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden genç işçi, Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesinin yapımı devam eden otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir'in (27) yüzüne iş makinesinin kopan parçası saplandı. Ağır yaralanan genç işçi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı. Sinop'tan babası Cemal Özdemir ile birlikte otopark inşaatında çalışan Ebubekir Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ebubekir Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı söz yürekleri dağladı. Çalıştığı şantiyede selfie yapan Özdemir, bir süre sonra şantiye alanının fotoğrafını çekerek, “Az kaldı bitecek inşallah” ifadeleriyle sosyal medya hesabına yükledi. 6 gün önce doğum gününü kutlayan Özdemir yapılan işlemlerinin ardından, Sinop'un Ayancık ilçesi Kumarı köyü mezarlığı kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Özdemir'in ailesi ve yakınları katıldı.