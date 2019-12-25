Gençlerden üç boyutlu yaya geçidi

Sinop Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Sinop Gençlik Merkezi önündeki yola "üç boyutlu yaya geçidi" yaptılar.

Yaşadıkları alanı güzelleştirmeye ve daha güzel daha kullanışlı alanların oluşmasına katkı sağlayan duyarlı gönüllü gençler, yayaların ve araçların yoğun olarak kullandığı Sinop Gençlik Merkezinin hemen önünde bulunan yola üç boyutlu yaya geçidi çizimi yaptılar. Yapılan 3 boyutlu yaya geçidi sayesinde artık araçlar daha dikkatli ve daha yavaş geçiyor. Yayalar ise yaya geçidi sayesinde daha dikkatli oluyor ve kendilerini daha güvende hissediyor.

İlgili kurumlardan gerekli yasal izinler alındıktan sonra üç boyutlu yaya geçidinin yapılacağı yere çizimlerin yapılmasıyla başlayan çalışma daha sonrasında renk tonlarının oluşturulması üç boyut efektlerinin verilerek boyamasıyla oluşturuldu. Hastane, yüzme havuzu, eczaneler yakınında bulunan trafiğin akışkan olduğu Sinop Gençlik Merkezi önünde yapılan üç boyutlu yaya geçidi toplamda 3 günlük bir çalışma sonunda tamamlandı.

Üç boyutlu yaya geçidi çalışması 2019 yılı gönüllülük yılında güzel bir çalışma yaparak hem yayalara faydalı olmak hem de farkındalık oluşturmak isteyen Sinop Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Kulübü Resim Topluluğu gönüllü gençleri tarafından yapıldı.