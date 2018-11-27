Sinop'un Gerze ilçesi Gençlik Caddesi'nde çalışmalar başladı.

Yıllardır gerek elektrik hatlarının yer altına alınma projesi gerekse doğalgaz hatlarının döşenmesi vesilesiyle git gide bozulan ve bir türlü çalışma başlatılamayan Gençlik Caddesi sonunda çözüme kavuşuyor.

Birçok proje vesilesiyle çalışma yürütülemeyen Gençlik Caddesi'nde doğalgaz çalışmalarının hemen akabinde yol çalışmalarına start verildi. “Yolu yapılmamış sokak kalmayacak” sloganıyla çıkılan 9,5 yıllık süreçte kaldırımları tamamlanan yolda kilit parke taşı yerleştirme işlemlerine başlandı. Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı bölgede çalışmaların hemen başlatılmasını söyleyen Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, mağduriyetin en yoğun yaşandığı bölgede gerçekleşen çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Belovacıklı, "Gençlik Caddesi'nde gerek elektrik hatlarının yer altına alınması gerekse doğalgaz çalışması sebebiyle yolu bir türlü modern hale getirememiştik. Özellikle doğalgaz çalışmalarından sonra gelen yağışlarla birlikte de vatandaşlarımız ciddi mağduriyet yaşıyorlardı. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasını beklediğimiz bölgede hatların döşenmesinin ardından biran önce işe koyulduk. Bu doğrultuda oldukça bozulan zemini düzenlememizin ardından kum serme işlemlerine ve kilit parke taşı yerleştirme işlemlerine koyuldu" dedi.