Gerze Belediye Spor'a destek kahvaltısında protokol üyeleri bir araya geldi

Gerze'de birçok sportif branşta faaliyet sürdüren Gerze Belediye Spor'a destek kahvaltısı düzenlendi.

Orta Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltıya başta AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş olmak üzere Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Sinop İl Genel Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Burma ve İzzet Karaman, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Öz, Kulüp Başkanı Cengiz Topuz ve yönetimi, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, sporcular ve kurum müdürleri katıldı. Maviş, konuşmasına yeni ligin Gerze Belediye Spor'a hayırlı olmasını dileyerek başladı. Eskiden zor şartlar altında antrenman ve maç yapıldığını belirten Maviş, yeni futbol stadı ile daha kaliteli ve verimli çalışmalar yapılacağı için memnuniyetini paylaştı. Stadın büyük oranda bittiğini ve son rütuşların kaldığını belirten Maviş, “Ocak ayı içerisinde teslimini alacağız ve bundan Gerze Stadı sizlerin kullanımına açılmış olacak. Akşamları hava karardıktan sonra da antrenman, maç yapabileceğimiz aydınlatma sistemi ile gençlerimizin spor aşkına yakışır bir şekilde hizmete girmiş olacak” diyerek önümüzdeki günlerde stadın kullanıma açılacağını belirtti.

Gerze'nin kendi doğallığı ile gelişip büyüyen bir ilçe olduğunu belirten Maviş, “Gerze böyle ilerlediği taktirde 10 yıl içerisinde Sinop'un birinci ilçesine gelebilecek potansiyele sahip. Gerze'nin bu doğal büyüme hızına koşut olarak bizde Gerze'nin hizmetlerle ilgili ihtiyacını hızlı bir şekilde tedarik etmemiz lazım” diyerek yapılacak projelerle ilgili bilgiler verdi.

Stadın yanı sıra jandarma hizmet binasının bitmek üzere olduğunu, 112 İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin inşaat aşamasının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde teslim alınıp hizmete açılacağını açıklayan Maviş, Orman İşletme Müdürlüğü binasının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait sosyal hizmet binalarının yapıldığını kaydetti. İçinde yüzme havuzu dahil birçok spor faaliyet alanının da içinde olacağı spor kompleksi yapılacağını söyleyen Maviş, “Yalnızca yüzme havuzu değil gençlerimiz için spor kompleksi için bakanımızın Gerze ziyaretinde verdiği bir sözü vardı. İçinde basketbol, voleybol ve halı sahanın yüzme havuzunun da olacağı bir spor kompleksi için yer tahsis süreçleri tamamlandı” dedi.

Maviş, Gençlik ve Spor Bakanlığının gerekli tahsis ve ödeneği yaptığını, gerekli zemin çalışmaları yapıldıktan sonra yüzme havuzlu spor kompleksinin yapılacağı müjdesini verdi. Gerze için iki ayrı projenin olduğunu belirten Maviş, bunlardan birinin otogar, diğerinin pazar yeri projesi olduğunu ve bu iki proje için de kaynak ve ödenekler noktasında gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti. Maviş, pazar yerinin üç kat olarak planlandığını, zemin katın otopark, birinci katın pazar yeri ve üstünün sosyal tesis alanı olarak yapılması düşünülen pazar yerinin projesinin Mart ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Bu iki projenin haricinde Gerze Adliyesi için 2020 programları içerisine alındığını ifade eden Maviş, gençlik merkezi ve öğrenci yurdunun da en kısa süre içerisinde yatırım programları içerisine alınacağını, bu projeler tamamlandığında Gerze'nin Sinop'un ileri gelen ilçelerinden biri olacağını kaydetti.

İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu da birer konuşma yaparak tüm projelerin şimdiden Gerze'ye ve Gerze halkına hayırlı olması dileklerinde bulundular. Protokol üyeleri, kahvaltı programının ardından İlçe Şehir Stadı ve Gerze Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yapan sporcularla bir araya geldiler. Ziyaret sırasında Judo Antrenörü Orhan ve Özlenen Akpınar'ı çalışmalarından dolayı tebrik eden Maviş, Deniz Derin Deşarj Tesisi, Şahin Tepesi, Öğretmen Evi ve son olarak AK Parti İlçe binasına ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıldan bu yana inşaat halinde duran öğretmen evi ile ilgili en kısa sürede bir proje geliştirileceğini söyleyen Maviş, ilçeye yakışır bir tesis haline dönüştürülmesi noktasında yapılacak çalışmalara destek vereceğini belirtti.