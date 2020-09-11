Gerze Belediyesinden balık kafeslerine itiraz

Sinop'un Gerze Belediyesi, ilçe açıklarında yapılması düşünülen ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili itirazda bulundu.

Gerze Belediyesinin, ilçe kıyılarında yapılması düşünülen ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yaptığı itiraz üzerine Su Ürünleri Samsun Bölge Denetleme ekipleri, hâkim, bilirkişi ve teknik ekipten oluşan bir heyetle ilçeye gelerek karasularına kurulan kafesleri inceledi. Denetleme ekipleri, hâkim, bilirkişi ve teknik ekip, tekne ile açıklarda kurulan kafesleri yerinde inceledi. Kafeslerle ilgili itirazda bulunan Gerze Belediyesi yetkilileri, itiraz süreci ile ilgili bilirkişi raporlarının mahkemeye sunulacağını, bilirkişi raporları doğrultusunda mahkemenin kafeslerle ilgili karar vereceğini kaydetti.