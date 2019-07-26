Gerze MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Mehmet Sedat İpar, okullarında birçok yeni program açıldığını belirterek, “Bu programlarda toplam 565 kontenjanımız ile öğrencilerimizi beklemekteyiz” dedi.

Öğrencilere tercihlerini değerlendirirken iyi düşünmelerini belirten İpar, “Gerze Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin mezun olduktan sonra kolaylıkla iş bulabileceği bölüm ve programlar bulunmaktadır. Örneğin bu sene ilk mezunlarımızı verdiğimiz aşçılık programımız, fiziki altyapısı tamamlanmış ve uygulama laboratuvarındaki donanımları ile öğrencilerimizi en güncel bilgilerle mesleğe hazırlamaktadır. Temel mutfak bilgilerinin yanı sıra dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, Osmanlı mutfağı, unlu mamuller ve pastacılık gibi derslerde uygulama imkânı bulunan programımızda gıda hijyeni, gıda güvenliği, iş güvenliği ve işçi sağlığı, gastronomi tarihi ve benzeri dersler bulunmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavı ile gastronomi alanında lisans bölümlerine de geçiş yapabilmektedir. Daha ilk senesinde katıldığımız farklı ulusal yarışmalardan ödüllerle döndük. Diğer taraftan bu sene ilk kez öğrenci alacağımız ve ülkemizde henüz ender bulunan ‘sağlık bilgi sistemleri teknikerliği' programı içerisinde hem bilgisayar programcılığı ile hem de sağlık bilgi sistemleri ile ilgili; temel bilgi teknolojileri, sağlıkta yeni teknolojiler, yazılım kurulumu ve yönetimi, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık mevzuatı, görsel programlama, veri tabanı yönetimi, tıbbi dokümantasyon, sunucu işletim sistemleri, sistem analizi ve tasarımı, hastane bilgi yönetim sistemleri ve benzeri dersler bulunmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler ise, sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları ile doğrudan ilişkili alanlarda tıbbi cihazların çalıştırılması, bakım ve onarımlarının yapılması, yazılımsal sıkıntılarının giderilmesi gibi görevler üstleneceklerdir. Özellikle ülkemizin farklı bölgelerinde tamamlanmak üzere olan veya inşası devam eden şehir hastanelerinin faaliyete geçmesi ile birlikte bu program mezunlarına olan ihtiyaç daha artacaktır. Diğer taraftan uzmanlık alanı turizm disiplini olan bir akademisyen olarak sağlık turizmi bakımından dünyada ilk beş içerisinde olan Türkiye'de bu alan mezunlarına olan ihtiyacın yakın bir gelecekte daha da artacağını düşünmekteyim” diye konuştu.

İpar şu bilgileri verdi:

“Aynı şekilde yeni açılacak programlardan biri olan ‘bankacılık ve sigortacılık programı' uluslararası piyasaların, teknolojik yeniliklerin etkisi ve küresel sermaye dolaşımının değişken özelliği nedeniyle yoğun bir rekabet içerisinde olduğu aşikardır. Bu rekabet içerisinde piyasalar içerisindeki nakit akışının yanı sıra, fonların yönlendirilmesi, ülke veya bölge içerisindeki ekonomik dengeyi sağlamak gibi noktalarda bankalar devreye girmektedir. Ayrıca bu noktalarda gerçekleştirilen tüm işlemlerin güvenliği ise sigorta şirketlerinin sorumluluğundadır. Bu kapsamda program içerisinde genel bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, hizmet pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, vergi sistemleri, finansal yatırım araçları, banka ve sigorta hukuku ile bankacılıkta bilgisayar uygulamaları ve benzeri dersler bulunmaktadır. Bu programların yanı sıra modern donanıma sahip radyo ve televizyon stüdyosu ile yoğun bir şekilde tercih edilen radyo ve televizyon programcılığı programı; alanda kullanılan bilgisayar programlarının ve tasarımların gerçekleştirildiği ve her sene sonu öğrencilerin kendi emekleri ile yaptığı çalışmaların sergilendiği grafik tasarım ile basım yayın teknolojileri programları, gemi simülatörü uygulamaları ile birlikte, en güncel akademik ve mesleki bilgilerin verildiği deniz ve liman işletmeciliği programı; yine ülkemiz için sektörel anlamda büyük önemi bulunan ve çeşitli test laboratuvarlarının yanı sıra tekstil makineleri ve donanımları bakımından çoğu eğitim kurumundan ön plana çıkan özellikli cihazlara sahip tekstil teknolojisi ve giyim üretim teknolojisi programları ile moda yönetimi programı; ülkemizin en önemli iş alanlarından olan ve 54 sektörü de doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen turizm sektörüne mesleki bilgiye sahip donanımlı personeller yetiştiren turizm ve otel işletmeciliği programı; kültürel miras değerlerine sahip çıkma bilincinin giderek geliştiği ve özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük önem verdiği kültür turizmi çerçevesinde hizmet veren bakanlığa veya, belediyelere bağlı ya da özel müzelerde istihdam edilebilen sanat tarihi, arkeoloji, turizm ve benzeri mesleki derslerle donanımlı mezunlar veren, ülkemizde önlisans programı olarak ender bulunan kültürel miras ve turizm programı, gibi birbirinden değerli alanlarda eğitim öğretim veren programlarda toplam 565 kontenjanımız ile öğrencilerimizi beklemekteyiz. Özellikle bölgemiz göz önüne alındığında başta Sinop olmak üzere çevre illerimizden de bu mesleği seven ve gönül veren öğrencilerimizin web sayfamızı ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak değerli gençlerimizi Gerze Meslek Yüksekokulundan en donanımlı şekilde mezun edebilmek bizim için önemli bir görev ve sorumluluktur.”