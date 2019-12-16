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Gerze'de AK Parti delege seçimleri

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 7.

Olağan Kongresi kapsamında Gerze'de delege seçimini gerçekleştirdi.


Köyler ve ilçe merkez mahalleleri için saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan seçimler Gerze AK Parti Merkez binasında gerçekleşti. AK Parti İlçe Teşkilatının toplam 4 bin 450 parti üyesi olduğu kaydedilirken, parti üyeleri 400 delege seçimi için sandık başına gitti. Bir sonraki yapılacak olan ilçe başkanlığı seçiminin 1 Ocak 30 Nisan arasında yapılacağı belirtildi.


AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir herkese teşekkürlerini sunarak yapılacak seçimlerin Gerze'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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