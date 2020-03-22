İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gerze'de banklar oturmaya kapatıldı

Sinop’un Gerze ilçesinde korona virüse karşı banklar oturulmaması için kapatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde korona virüse karşı banklar oturulmaması için kapatıldı.


Sinop'un Gerze ilçesinde yaşlı nüfusunun çok olduğu göz önüne alınarak, ilçede korona virüse karşı alınan önlemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, zabıta ekipleri ve Gerze Belediyesi personelleri, başta sahil olmak üzere ilçenin tüm noktalarında bulunan oturma banklarını dezenfekte edip oturulmaması için bantlayarak önlem aldı. Kaldırılabilen banklar bulundukları yerden kaldırılırken, sabit banklar ise bantlanarak vatandaşların oturması yasaklandı.


Türkiye'nin her noktasında yapılan evde kal çağrısına uyulması için alınan bu tedbirlerle birlikte, zabıta ekipleri sokakta gördükleri yaşlı vatandaşlara evlerine gitme konusunda uyarılarda bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.