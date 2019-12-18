Gerze'de dâhiliye uzmanı göreve başladı

Gerze Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan iki dahiliye, iki aile ve bir anestezi hekiminin tayin olmaları sonrasında yeni Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Ersoy, hastaneye atandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2013 yılında mezun olan Ersoy, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde uzmanlığını yaptığını belirtti.

Ersoy, Ankara'da tamamladığı eğitiminin ardından zorunlu hizmet görevi kapsamında Gerze Devlet Hastanesine atandı.