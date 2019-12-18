İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gerze'de dâhiliye uzmanı göreve başladı

Gerze Devlet Hastanesinde yeni dahiliye uzmanı doktor göreve başladı.


Gerze Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan iki dahiliye, iki aile ve bir anestezi hekiminin tayin olmaları sonrasında yeni Dahiliye Uzmanı Dr. Canan Ersoy, hastaneye atandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2013 yılında mezun olan Ersoy, Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde uzmanlığını yaptığını belirtti.


Ersoy, Ankara'da tamamladığı eğitiminin ardından zorunlu hizmet görevi kapsamında Gerze Devlet Hastanesine atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.