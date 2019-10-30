Gerze'de Fener Alayı Coşkusu

Gerze'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı kapsamında fener alayı düzenlendi.

Gündüz Hükümet Konağı önünde yapılan resmi kutlamaların ardından akşam da fener alayı etkinliği yapıldı.

Eski cezaevi önünde toplanan ilçe sakinleri bando eşliğinde yürüyüşe geçti. Oldukça coşkulu bir şekilde, marşlar ve meşaleler eşliğinde sürdürülen yürüyüş Hükümet Konağı önünde son buldu.

Program Gerze Belediyesi Konservatuarı ve HEM Türk Halk Oyunları gösterilerinin ardından Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan dua ile devam etti.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.